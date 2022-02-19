Чемпионы Игр по фехтованию Загидуллина и Сафин встретили шорт-трекиста Елистратова в Уфе

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по фехтованию Аделина Загидуллина и Тимур Сафин встретили обладателя бронзовой медали в шорт-треке на Олимпийских играх в Пекине Семена Елистратова в Уфе, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу Елистратов вернулся в Уфу после выступления на Олимпиаде в Пекине. Елистратова встречали на выходе из VIP-зала уфимского аэропорта, среди приехавших были олимпийские чемпионы в фехтовании Аделина Загидуллина и Тимур Сафин. Они поздравили Елистратова с успешным выступлением на зимней Олимпиаде в Пекине.

"Я очень рад вернуться домой, наконец-то увижу семью. Большое вам спасибо за поддержку", - сказал Елистратов.

Также башкирского спортсмена поприветствовали воспитанники спортивной школы по шорт-треку города Уфа, они активно фотографировались со своим кумиром, Елистратов устроил для них автограф-сессию.

Спортсмен завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 м, в составе сборной России занял четвертое место в эстафете.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.