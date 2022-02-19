Шатан: словацкий хоккеист Слафковский достоин награды самого ценного игрока Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Форвард сборной Словакии Юрай Слафковский достоин звания самого ценного игрока олимпийского хоккейного турнира. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер словацкой сборной Мирослав Шатан.

"Слафковский определенно заслуживает награды как самый ценный игрок турнира", - сказал Шатан.

В субботу словацкие хоккеисты стали бронзовыми призерами Олимпиады, победив команду Швеции (4:0). Слафковский забросил две шайбы в матче, всего на турнире на его счету семь голов и одна передача.

"Мы проделали огромный путь, чтобы завоевать олимпийские медали. Очень горжусь нашей командой, нашими ребятами. Думаю, неважно, в какой клуб НХЛ он [Слафковский] попадет. Он показал всему миру, каким игроком является, и его ждет прекрасная карьера за океаном", - добавил Шатан.

В финале Олимпиады в воскресенье сыграют команды России и Финляндии, встреча начнется в 7:10 мск.