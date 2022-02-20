Ледовые шахматы. Сборная России по керлингу отложила олимпийские успехи до лучших времен

Соревнования по керлингу дали старт Олимпийским играм в Пекине — первые матчи дабл-микста начались за два дня до церемонии открытия. В первую очередь российские болельщики и специалисты возлагали надежды на успешное выступление женской команды. Российские керлингистки приучили болельщиков к тому, что они борются за самые высокие места на крупнейших международных соревнованиях. За последние 20 лет женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионат Европы, дважды занимала второе место на чемпионатах мира, в том числе на предолимпийском, и четыре раза увозила бронзу с мировых первенств.

Несмотря на внушительные достижения на чемпионатах мира и Европы, с Олимпийских игр россиянки никогда не возвращались с медалями. Не получилось завоевать награды и в Пекине, где сборная России выиграла только одну из девяти встреч, заняв последнее место в турнирной таблице.

Главный тренер российской женской команды Сергей Беланов объяснил результат тем, что подготовка к Играм была сорвана из-за заражения спортсменок коронавирусом. "С 10 января команда была, по сути, под ковидом. Была полностью сорвана тренировка в январе. Мы не тренировались командно, только индивидуально и только те девочки, которые не были на карантине. Весь месяц вся команда просидела на карантине", — отметил Беланов, подавший после турнира в отставку.

Напротив, мужской сборной не хватило одной победы, чтобы войти в четверку сильнейших. Россияне приняли участие в олимпийском турнире во второй раз, но если в Сочи они играли на правах хозяев соревнований, то на Игры в Пекине прошли отбор, установив высшее достижение в истории российского мужского керлинга — четвертое место на чемпионате мира. О том, что мужской керлинг в стране находится на подъеме, говорит и то, что на прошлогоднем чемпионате Европы сборная России заняла второе место в дивизионе B и тем самым обеспечила переход в дивизион A, где соревнуются сильнейшие команды Европы.

За выступлениями керлингистов с особым интересом следят жители Санкт-Петербурга, откуда родом Евгений Климов, Даниил Горячев, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, а также в Челябинской области, где родились капитан мужской команды Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. В этих регионах керлинг, как и в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Красноярском крае и Иркутской области, является базовым видом спорта.

Последний этап подготовки сборной России к Играм прошел в новосибирском керлинг-клубе "Пингвин". Выбор пал на этот объект, так как Новосибирск находится в соседних часовых поясах с Пекином, разница во времени между этими городами составляет всего один час. Как сообщил в беседе с ТАСС президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, подготовка к Играм в Пекине проходила при тесном взаимодействии с Министерством спорта РФ.

"На постоянной работе функционировал штаб по подготовке к Играм, практически в еженедельном режиме, министерство собирало потребности команд, регулировало процесс подготовки. Закрывались все потребности, которые ставили национальные команды и тренеры для достижения результата. Была проведена большая антидопинговая работа, а также работа по борьбе с коронавирусом. Также отдельно остро для всех федераций стоял вопрос с базами для предолимпийской подготовки, и этот вопрос был успешно решен", — сказал Свищев.

Популярность керлинга в России, помимо успехов российских спортсменов на мировой арене, объясняется тем, что на территории страны регулярно проходят международные соревнования высокого уровня. В 2011 году Москва принимала чемпионат Европы, а с 19 по 26 ноября 2022 года он пройдет в Перми. Также в предолимпийский год в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Хабаровске, Владивостоке и других российских городах проходили турниры серии World Curling Tour.

По данным федерального статистического наблюдения, в России керлингом занимаются около 11,2 тыс. человек, из них 1,4 тыс. — на профессиональном уровне. Всего 22 организации в 15 регионах имеют необходимую материальную техническую базу для тренировок, в том числе 11 спортивных школ олимпийского резерва.

Даниил Сорокин