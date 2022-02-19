В петербургской федерации считают, что Мишина и Галлямов показали лучший прокат в карьере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине лучший прокат в карьере, а для достижения более высоких результатов им нужно увеличить сложность элементов. Такое мнение высказал ТАСС генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Кирилл Левкин.

Мишина и Галлямов завоевали бронзу на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях спортивных пар, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на четвертом месте расположилась еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун завоевали золото домашней Олимпиады, установив мировой рекорд по общей сумме баллов.

"Я считаю, что выступление наших пар можно оценить как отличное. Все пары показали свой максимум, это действительно настоящий олимпийский прокат. Мишина и Галлямов выступили прекрасно и безошибочно, наверное, это лучший прокат в их карьере. Чтобы поднять оценку, нужно увеличивать трудность элементов", - сказал он.

По его словам, все российские пары получили объективные оценки. И китайские спортсмены, завоевавшие золото, и российские пары исполнили равные прокаты. "Со спортивной точки зрения это равные прокаты трех пар призеров. Я думаю, что это невозможно определить каким-то компонентом или элементом программы. Просто элемент удачи, который в домашних стенах китайцам помог стать олимпийскими чемпионами", - пояснил генеральный секретарь.

Левкин рассказал, что с его точки зрения российская сборная по фигурному катанию показала хороший результат на Олимпиаде. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова показали "прокат жизни". "Хотелось бы, чтобы лучше выступали наши мужчины-одиночники, показывали свои лучшие прокаты", - отметил он.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они являются действующими чемпионами мира, а также победителями командного мирового первенства. Фигуристы представляют Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной в Петербурге.