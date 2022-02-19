Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко не сыграет против "Торонто" из-за травмы

ТАСС, 19 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата против "Торонто" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Главный тренер "Сент-Луиса" Крейг Беруби сообщил, что россиянин получил травму 18 февраля в выездном матче с "Монреалем" (2:3 ОТ). В этой встрече Тарасенко отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 30-летний Тарасенко набрал 45 очков (18 голов + 27 передач) в 44 играх.

"Сент-Луис" занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 62 очка в 48 матчах. Гостевая встреча против "Торонто" состоится 20 февраля.