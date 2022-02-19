Кудерметова и Мертенс выиграли теннисный турнир в Дубае в парном разряде

ТАСС, 19 февраля. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиза Мертенс обыграли украинку Людмилу Киченок и представительницу Латвии Елену Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Кудерметовой и Мертенс, которые были посеяны на турнире под вторым номером.

В субботу россиянка проиграла Остапенко в финале турнира в Дубае в одиночном разряде со счетом 0:6, 4:6.

Кудерметовой 24 года, она занимает девятое место в рейтинге WTA в парном разряде. На ее счету теперь три титула под эгидой организации в паре.

26-летняя Мертенс располагается на четвертой строчке мирового парного рейтинга, на ее счету теперь 15 титулов WTA в паре. Она является победительницей турниров Большого шлема в парном разряде - Открытого чемпионата Австралии (2021), США (2019) и Уимблдона (2021).

Турнир в Дубае относится к категории WTA 500 и проводится на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд турнира составил $703,58 тыс.