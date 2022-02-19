Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 19 февраля. "Колорадо" на выезде обыграл "Баффало" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Джей Ти Комфер (12), Назем Кадри (14), Алекс Ньюхук (49) и Микко Рантанен (60). Россиянин Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой. У проигравших отличился Тейдж Томпсон (3, 13 и 33).

В текущем сезоне Ничушкин в 32 матчах набрал 25 очков (13 голов + 12 результативные передачи).

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Колорадо" занимает первую строчку, набрав 76 очков в 49 матчах. "Баффало" с 40 очками в 50 играх располагается на седьмом месте в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Колорадо" сыграет на выезде против "Бостона" 21 февраля, а "Баффало" проведет выездной матч с "Коламбусом" в этот же день.