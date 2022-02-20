Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в шестой раз

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве. Пройдет встреча "Звезды России" - "Звезды мира", также предусмотрены традиционные конкурсы - трехочковые броски и броски сверху.

17 февраля пресс-служба лиги сообщила, что все билеты на Матч звезд проданы. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене", вмещающей около 12 тыс. зрителей. В продажу поступило 6 000 билетов, допускаются болельщики, у которых есть QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Начало игры запланировано на 17:05 мск.

Составы на Матч звезд определялись по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ. "Звезд России" представят Алексей Швед, Джоэл Боломбой (оба - ЦСКА), Иван Стребков, Антон Астапкович (оба - "Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев (оба - "Зенит"), Евгений Колесников ("Автодор"), Евгений Воронов ("Парма"), Андрей Воронцевич (УНИКС), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"). Никита Курбанов (ЦСКА) и Сергей Торопов ("Нижний Новгород") попали в состав по специальному приглашению (wild card). Главным тренером "Звезд России" станет серб Зоран Лукич, который возглавляет национальную сборную и "Нижний Новгород".

В состав "Звезд мира" вошли Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг (оба - ЦСКА), Эрик Макколлум, Джонатан Мотли (оба - "Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон, Джордан Мики (оба - "Зенит"), Кенни Чери ("Автодор"), Энтони Хики ("Астана"), Марио Хезоня, Джон Браун (оба - УНИКС). Айзея Канаан (УНИКС) и Дэниел Хэккетт (ЦСКА) попали в команду благодаря wild card. Главным тренером будет Велимир Перасович (УНИКС).

Участниками конкурса трехочковых бросков станут Бэрон, Воронцевич, Хезоня и Павел Сергеев ("Автодор"). В конкурсе бросков сверху выступят Хезоня, Камари Мерфи ("Калев), Алекс Пойтресс ("Зенит") и Джерон Джонсон ("Автодор").

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на "ВТБ-Арене".