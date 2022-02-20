Мутко: финал Олимпиады с финнами будет очень сложным для российских хоккеистов

ТАСС, 20 февраля. Российских хоккеистов ждет очень сложный финал олимпийского турнира, так как финны неудобный соперник. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал генеральный директор ДОМ.РФ, бывший министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Полуфинал со шведами - это была настоящая драма, выиграть по буллитам и выйти в финал, - сказал Мутко. - Мне казалось, что сборная Швеции самая сильная на этом турнире. Впереди нас ждет очень сложный матч. Финны всегда были для нас неудобным соперником. Будет очень интересно! Конечно, будем переживать и болеть за своих".

Финальный матч олимпийского турнира в Пекине между командами России и Финляндии состоится в воскресенье и начнется в 7:10 мск.