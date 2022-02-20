"Остался тяжелый осадок". Российские конькобежцы выиграли две медали на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы выиграли всего две награды на Олимпиаде в Пекине - Ангелина Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 м, а мужская команда стала второй в гонке преследования. Слабо на Играх выступила знаменосец сборной России на церемонии открытия Ольга Фаткулина, олимпийский дебют не удался действующему мировому рекордсмену на дистанциях 500 и 1 000 м Павлу Кулижникову.
Определенные надежды возлагались на спринтеров, у женщин - на действующую чемпионку мира на дистанции 500 м Голикову, у мужчин - на чемпиона мира 2019 года на этой же дистанции Руслана Мурашова и бронзового призера чемпионата мира того же года Виктора Муштакова.
Ждали большего и от Фаткулиной, но она не участвовала в чемпионате Европы, проходившем до Олимпиады, так как перенесла коронавирус, а восстанавливаться было непросто. Очевидно, в команде надеялись, что выбор знаменосцем поднимет ее моральный дух. Однако на 500-метровке, где Фаткулина выигрывала серебро Олимпиады в Сочи, она стала 10-й. На дистанции 1 000 м 32-летняя уроженка Челябинска заняла 13-е место.
Голикова же утвердилась в статусе лидера спринтерской команды, выйдя на этот уровень на своей третьей Олимпиаде. На 500-метровке она проиграла только олимпийской чемпионке Эрин Джексон и Михо Такаги, а на дистанции 1 000 м уступила американке Бриттани Боу в борьбе за бронзу лишь 0,1 секунды.
Лидеры не в форме
Для спринтеров Мурашова, Муштакова и Артема Арефьева Олимпиада в Пекине стала дебютной. Недостаток международного опыта на таком уровне, а также проблемы со здоровьем, связанные с коронавирусом, сыграли свою роль. На 500-метровке лучшим из россиян стал Арефьев (седьмое место), а на дистанции 1 000 м - Муштаков (восьмое).
Пекинская Олимпиада стала дебютной для Кулижникова. Однако к этим Играм он подошел не в лучшей форме из-за перенесенного коронавируса. Также свою роль в ухудшении результатов сыграло не самое лучшее психологическое состояние. Кулижников не прошел отбор в олимпийскую команду на дистанции 500 м и был заявлен как запасной, а на дистанции 1 000 м занял лишь 11-е место.
"В случае с Павлом все будет зависеть от его состояния здоровья. Кулижников остается великим и недосягаемым на сегодняшний день на 500 и на 1 000 м. Он уникальный спортсмен, я искренне желаю Павлу суметь продолжить свою карьеру и увенчать ее возможными олимпийскими медалями. Или, по крайней мере, увидеть того Кулижникова, которого мы привыкли видеть в те сезоны, когда он ставил мировые рекорды", - рассказала ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Среди стайеров не в блестящей форме находилась чемпионка мира 2020 года на дистанции 5 000 м с мировым рекордом и бронзовый призер Олимпиады 2018 года Наталья Воронина. В олимпийском забеге она заняла шестое место, а позже признала, что "выше головы не прыгнуть". Частично оправдались надежды в командных гонках преследования.
Мужская команда в составе ставшего четвертым на дистанции 5 000 м Сергея Трофимова, Руслана Захарова и Даниила Алдошкина сумела выйти в финал, где проиграла лишь норвежцам. Женская команда в составе Ворониной, Евгении Лаленковой и Елизаветы Голубевой в полуфинале уступила японкам, а в забеге за бронзу проиграла представительницам Нидерландов.
По словам Барышевой, сборная России могла рассчитывать на большее количество олимпийских медалей. "К сожалению, так сложились последние два сезона, которые команда, как и весь остальной мир, провела в условиях пандемии. С этим были связаны как проблемы подготовки к Олимпийским играм, так и банальная заболеваемость, которая не позволила лидерам быть в той спортивной форме, в которой мы их рассчитывали видеть. Поэтому достаточно тяжелый осадок остался от Олимпиады", - подчеркнула она в разговоре с ТАСС.