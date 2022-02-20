"Остался тяжелый осадок". Российские конькобежцы выиграли две медали на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы выиграли всего две награды на Олимпиаде в Пекине - Ангелина Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 м, а мужская команда стала второй в гонке преследования. Слабо на Играх выступила знаменосец сборной России на церемонии открытия Ольга Фаткулина, олимпийский дебют не удался действующему мировому рекордсмену на дистанциях 500 и 1 000 м Павлу Кулижникову.

Определенные надежды возлагались на спринтеров, у женщин - на действующую чемпионку мира на дистанции 500 м Голикову, у мужчин - на чемпиона мира 2019 года на этой же дистанции Руслана Мурашова и бронзового призера чемпионата мира того же года Виктора Муштакова.

Ждали большего и от Фаткулиной, но она не участвовала в чемпионате Европы, проходившем до Олимпиады, так как перенесла коронавирус, а восстанавливаться было непросто. Очевидно, в команде надеялись, что выбор знаменосцем поднимет ее моральный дух. Однако на 500-метровке, где Фаткулина выигрывала серебро Олимпиады в Сочи, она стала 10-й. На дистанции 1 000 м 32-летняя уроженка Челябинска заняла 13-е место.

Голикова же утвердилась в статусе лидера спринтерской команды, выйдя на этот уровень на своей третьей Олимпиаде. На 500-метровке она проиграла только олимпийской чемпионке Эрин Джексон и Михо Такаги, а на дистанции 1 000 м уступила американке Бриттани Боу в борьбе за бронзу лишь 0,1 секунды.

Лидеры не в форме

Для спринтеров Мурашова, Муштакова и Артема Арефьева Олимпиада в Пекине стала дебютной. Недостаток международного опыта на таком уровне, а также проблемы со здоровьем, связанные с коронавирусом, сыграли свою роль. На 500-метровке лучшим из россиян стал Арефьев (седьмое место), а на дистанции 1 000 м - Муштаков (восьмое).