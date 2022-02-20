ПСЖ проиграл "Нанту" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 20 февраля. Футбольный клуб ПСЖ на выезде уступил "Нанту" со счетом 1:3 в матче чемпионата Франции.

В составе победителей забитыми голами отметились Рандаль Коло-Муани (4-я минута), Квентин Мерлин (16), Людовик Бла (45+5). За ПСЖ забил Неймар (47), на 59-й минуте бразилец не реализовал пенальти.

"Нант" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию ПСЖ в чемпионате Франции. Команда Маурисио Почеттино последний раз проигрывала 3 ноября в матче против "Ренна" (0:2).

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси вышел в стартовом составе. Для него этот матч стал 800-м в карьере на клубном уровне.

Месси 34 года, он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" летом 2021 года. В сезоне-2021/22 футболист провел за клуб 21 матч, в которых забил семь голов и отдал восемь голевых передач. Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, провел за команду 778 матчей, забил 672 гола, отдал 303 результативные передачи. В составе испанской команды нападающий стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем кубка страны и восьмикратным победителем Суперкубка Испании, а также трехкратным чемпионом мира среди клубов.

Парижская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 59 очков в 25 матчах. В следующем матче ПСЖ сыграет дома с "Сент-Этьеном" 26 февраля. "Нант" располагается на пятой строчке в таблице с 38 очками в 25 играх. Следующим соперником клуба станет "Мец", встреча состоится 27 февраля.