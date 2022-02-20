Дубль Бучневича и гол Костина помогли "Сент-Луису" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. "Сент-Луис" со счетом 6:3 на выезде обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Бучневич (3-я и 57-я минуты), Клим Костин (12), Брэйден Шенн (26), Брэндон Саад (45) и Райан О'Райлли (51). У проигравших отличились Вильям Нюландер (16, 26) и Ти-Джей Броди (38).

Бучневич в 43 матчах текущего сезона забросил 18 шайб и сделал 27 результативных передач. Костин забросил четвертую шайбу в 35 играх. Также на счету российского форварда пять голевых передач. Их одноклубник Владимир Тарасенко пропустил встречу из-за травмы.

"Сент-Луис" в 49 матчах набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Торонто" с 67 очками в 48 играх располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Сент-Луис" в ночь на 23 февраля на выезде сыграет с "Филадельфией", а "Торонто" днем ранее встретится с "Монреалем".