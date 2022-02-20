Сборная Австрии выиграла смешанный командный турнир горнолыжников на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Австрийская команда по горнолыжному спорту победила сборную Германии в финале смешанного командного олимпийского турнира.

В командном турнире два мужчины и две женщины соревнуются в параллельном слаломе. В случае ничейного результата победитель определяется по лучшему времени.

Финальные заезды завершились со счетом 2:2, австрийцы победили благодаря лучшему времени. Сборную Австрии представляли Катарина Труппе, Катарина Линсбергер, Йоханесс Штрольц и Штефан Бреннштайнер. В борьбе за бронзовую медаль сборная Норвегии по лучшему времени опередила команду США.

Сборная России в составе Юлии Плешковой, Екатерины Ткаченко, Ивана Кузнецова и Александра Андриенко завершила свои выступления в 1/8 финала, уступив со счетом 1:3 команде Италии.