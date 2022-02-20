Сборная Австрии выиграла смешанный командный турнир горнолыжников на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Австрийская команда по горнолыжному спорту победила сборную Германии в финале смешанного командного олимпийского турнира.
В командном турнире два мужчины и две женщины соревнуются в параллельном слаломе. В случае ничейного результата победитель определяется по лучшему времени.
Финальные заезды завершились со счетом 2:2, австрийцы победили благодаря лучшему времени. Сборную Австрии представляли Катарина Труппе, Катарина Линсбергер, Йоханесс Штрольц и Штефан Бреннштайнер. В борьбе за бронзовую медаль сборная Норвегии по лучшему времени опередила команду США.
Сборная России в составе Юлии Плешковой, Екатерины Ткаченко, Ивана Кузнецова и Александра Андриенко завершила свои выступления в 1/8 финала, уступив со счетом 1:3 команде Италии.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|13
|36
|2
|Германия
|11
|9
|5
|25
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|9
|7
|24
|5
|Швеция
|8
|5
|5
|18
|6
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|7
|Австрия
|7
|7
|4
|18
|8
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|9
|Россия
|6
|11
|14
|31
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|13
|25
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Словакия
|1
|0
|1
|2
|23
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|24
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Украина
|0
|1
|0
|1
|26
|Польша
|0
|0
|1
|1
|26
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|26
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|26
|Великобритания
|0
|0
|1
|1