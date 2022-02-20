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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Австрии выиграла смешанный командный турнир горнолыжников на Олимпиаде

Второй стала команда Германии, третьей - сборная Норвегии
Штефан Бреннштайнер EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Штефан Бреннштайнер
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Австрийская команда по горнолыжному спорту победила сборную Германии в финале смешанного командного олимпийского турнира.

В командном турнире два мужчины и две женщины соревнуются в параллельном слаломе. В случае ничейного результата победитель определяется по лучшему времени.

Финальные заезды завершились со счетом 2:2, австрийцы победили благодаря лучшему времени. Сборную Австрии представляли Катарина Труппе, Катарина Линсбергер, Йоханесс Штрольц и Штефан Бреннштайнер. В борьбе за бронзовую медаль сборная Норвегии по лучшему времени опередила команду США.

Сборная России в составе Юлии Плешковой, Екатерины Ткаченко, Ивана Кузнецова и Александра Андриенко завершила свои выступления в 1/8 финала, уступив со счетом 1:3 команде Италии.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581336
2Германия119525
3Китай94215
4США89724
5Швеция85518
6Нидерланды85417
7Австрия77418
8Швейцария72514
9Россия6111431
10Франция57214
11Канада481325
12Япония35917
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
20Словакия1012
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011
26Великобритания0011

 

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