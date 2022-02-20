Стал известен состав сборной России по хоккею на финал Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России по хоккею на финальный матч олимпийского турнира с финнами не претерпел изменений по сравнению с полуфиналом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча начнется в 7:10 мск.

Ворота сборной России будет защищать Иван Федотов, игравший во всех матчах олимпийского турнира, запасным вратарем будет Тимур Билялов. В первой пятерке сборной России сыграют защитники Александр Никишин, Никита Нестеров, нападающие Андрей Чибисов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев и Александр Елесин, нападающие Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк.

В третьей пятерке сыграют защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов, нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов и нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Артур Каюмов.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В 2018 году в финале сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.