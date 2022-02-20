Женская сборная Великобритании по керлингу выиграла золото Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Великобритании по керлингу со счетом 10:3 обыграла команду Японии в финальном матче олимпийского турнира.

В составе сборной Великобритании выступали Ив Мюрхед (скип), Хейли Дафф, Дженнифер Доддс, Вики Райт и Мили Смит (запасная). В матче за третье место в субботу сборная Швеции со счетом 9:7 обыграла команду Швейцарии.

Сборная Великобритании во второй раз выиграла олимпийский турнир по керлингу. Впервые это произошло в 2002 году. Скип команды Мюрхед является бронзовым призером Олимпиады в Сочи, чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине первое место занимает сборная Норвегии, завоевавшая 15 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. на второй строчке располагаются немцы (11-9-5), на третьей - китайцы (9-4-2). Сборная России занимает девятое место (6-11-14). По общему числу наград российские спортсмены идут на втором месте (31 награда), уступая норвежцам (36).

Сборная Великобритании завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, также на счету команды одна серебряная награда.