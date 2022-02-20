"Аризона" обменяла российского хоккеиста Любушкина в "Торонто"

ТАСС, 20 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" обменял российского защитника Илью Любушкина в "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Любушкиным в "Торонто" отправился нападающий Райан Дзингел. "Аризона" в результате обмена получила нападающего Ника Ричи и право выбора в третьем раунде драфта 2023 года или втором раунде драфта 2025 года.

Любушкину 27 лет, он выступал за "Аризону" с сезона-2018/19. В нынешнем сезоне он провел 46 матчей и отметился девятью голевыми передачами.

"Торонто" с 67 очками после 48 игр занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Аризона" набрала 30 очков после 49 матчей и занимает последнее, восьмое место в Центральном дивизионе.