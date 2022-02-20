Экипаж бобслеиста Гайтюкевича занял седьмое место в соревновании четверок на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж бобслеистов Ростислава Гайтюкевича (пилот), Михаила Мордасова, Павла Травкина и Алексея Лаптева занял седьмое место в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержал экипаж Франческо Фридриха из Германии.
По итогам четырех заездов победители показали результат 3 минуты 54,30 секунды. Второе место занял экипаж немца Йоханнеса Лохнера (+0,37 секунды), на третьем месте расположился канадский экипаж Джастина Криппса (+0,79). Отставание экипажа Гайтюкевича от лидеров составило 1,85 секунды. Экипаж россиян в составе Максима Андрианова (пилот), Алексея Зайцева, Владислава Жаровцева и Дмитрия Лопина занял восьмую позицию (+2,25).
Фридриху 31 год, он стал четырехкратным олимпийским чемпионом, на Играх в Пхёнчхане и Пекине он победил в двойках и четверках. Также на его счету 12 побед на чемпионатах мира и три победы на чемпионатах Европы. Лохнеру 31 год, он завоевал вторую олимпийскую медаль в карьере, также немец является четырехкратным чемпионом мира. Криппсу 35 лет, он становился олимпийским чемпионом в Пхёнчхане в двойках (в 2018 году в соревновании двоек Фридрих и Криппс показали одинаковый результат, по итогам соревнований два экипажа получили золотые медали). На его счету две серебряные (2017, 2019) и три бронзовые (2012, 2015, 2019) медали чемпионатов мира.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине досрочную победу одержала сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (12-10-5), третьими - китайцы (9-4-2). Сборная России занимает девятое место (6-11-14). По общему количеству наград лидирует сборная Норвегии (36 медалей), команда России идет второй (31), на третьей позиции расположились немцы (27).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|13
|36
|2
|Германия
|12
|10
|5
|27
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|9
|7
|24
|5
|Швеция
|8
|5
|5
|18
|6
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|7
|Австрия
|7
|7
|4
|18
|8
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|9
|Россия
|6
|11
|14
|31
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|14
|26
|12
|Япония
|3
|6
|9
|18
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Словакия
|1
|0
|1
|2
|20
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|24
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Украина
|0
|1
|0
|1
|27
|Польша
|0
|0
|1
|1
|27
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|27
|Эстония
|0
|0
|1
|1