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Олимпиада-2022 в Пекине

Экипаж бобслеиста Гайтюкевича занял седьмое место в соревновании четверок на Олимпиаде

Победу одержал экипаж немца Франческо Фридриха
Экипаж Ростислава Гайтюкевича EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Экипаж Ростислава Гайтюкевича
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж бобслеистов Ростислава Гайтюкевича (пилот), Михаила Мордасова, Павла Травкина и Алексея Лаптева занял седьмое место в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержал экипаж Франческо Фридриха из Германии.

По итогам четырех заездов победители показали результат 3 минуты 54,30 секунды. Второе место занял экипаж немца Йоханнеса Лохнера (+0,37 секунды), на третьем месте расположился канадский экипаж Джастина Криппса (+0,79). Отставание экипажа Гайтюкевича от лидеров составило 1,85 секунды. Экипаж россиян в составе Максима Андрианова (пилот), Алексея Зайцева, Владислава Жаровцева и Дмитрия Лопина занял восьмую позицию (+2,25).

Фридриху 31 год, он стал четырехкратным олимпийским чемпионом, на Играх в Пхёнчхане и Пекине он победил в двойках и четверках. Также на его счету 12 побед на чемпионатах мира и три победы на чемпионатах Европы. Лохнеру 31 год, он завоевал вторую олимпийскую медаль в карьере, также немец является четырехкратным чемпионом мира. Криппсу 35 лет, он становился олимпийским чемпионом в Пхёнчхане в двойках (в 2018 году в соревновании двоек Фридрих и Криппс показали одинаковый результат, по итогам соревнований два экипажа получили золотые медали). На его счету две серебряные (2017, 2019) и три бронзовые (2012, 2015, 2019) медали чемпионатов мира.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине досрочную победу одержала сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (12-10-5), третьими - китайцы (9-4-2). Сборная России занимает девятое место (6-11-14). По общему количеству наград лидирует сборная Норвегии (36 медалей), команда России идет второй (31), на третьей позиции расположились немцы (27).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581336
2Германия1210527
3Китай94215
4США89724
5Швеция85518
6Нидерланды85417
7Австрия77418
8Швейцария72514
9Россия6111431
10Франция57214
11Канада481426
12Япония36918
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
20Словакия1012
20Великобритания1012
24Белоруссия0202
25Испания0101
25Украина0101
27Польша0011
27Латвия0011
27Эстония0011

 

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