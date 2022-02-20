Бобслеист Андрианов заявил, что изначально ставил задачу побороться за олимпийские медали

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Пилот Максим Андрианов изначально был настроен побороться в Пекине за олимпийские медали в соревнованиях бобов-четверок, однако вынужденная замена из-за ковида половины экипажа и полученная на тренировке травма ноги помешали реализовать задуманное. Об этом Андрианов сообщил журналистам.

"В принципе, я недоволен, мы могли реально биться за тройку, - считает Андрианов. - К сожалению, не привезли мой полноценный экипаж, не в обиду тем ребятам, с которыми я здесь выступал. Из-за этого, естественно, немного не сложилось все. Плюс травма, полученная на тренировочных заездах перед двойками, дала о себе знать".

Пилот Андрианов вместе с разгоняющими Алексеем Зайцевым, Владиславом Жаровцевым и Дмитрием Лопиным занял восьмое место. Ранее в состязаниях бобов-двоек экипаж Андрианова показал 25-й результат.

Разгоняющие Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев, выступавшие с Андриановым на протяжении всего сезона, не смогли вылететь на Олимпиаду из-за положительного результата тестов на коронавирус. Их заменили Зайцев и Жаровцев.

"Из-за травмы было принято решение на двойках максимально сберечь себя к четверкам, чтобы не усугубить. Позавчера я пропустил последний тренировочный день тоже из-за травмы. Я постарался сберечь ногу, чтобы потом уже на полную катушку выходить. Неизвестно, какой характер травмы, нужно делать обследование, но это задняя часть бедра", - заметил Андрианов.

Победу на Играх в Пекине как в двойках, так и в четверках одержал экипаж Франческо Фридриха из Германии. Он повторил свой результат, показанный четыре года назад на Олимпиаде в Южной Корее.