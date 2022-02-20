Пропустивший из-за ковида половину Игр бобслеист Мордасов верил, что доберется до Пекина

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российский бобслеист Михаил Мордасов, пропустивший из-за заражения коронавирусом половину Олимпиады, находясь на карантине, продолжал верить, что сможет выздороветь и выступить на Играх в соревнованиях четверок. Об этом Мордасов сообщил журналистам.

"Я не думал, что не поеду на Олимпиаду, - признался Мордасов. - Потому что, пока есть хотя бы один шанс, его нужно его использовать. Из каждой сложившейся ситуации, даже пусть и самой сложной, есть как минимум семь путей выхода. Мы надеялись на лучшее".

"Слава богу, что у меня получилось участвовать, дебютировать, но дальше - больше. Мы будем делать все возможное, что от нас зависит. Я рад, что у нас такая дружная команда, в которой собрались люди, проверенные временем и идущие к одной и той же цели. Думаю, рано или поздно к нашим силам присоединится удача, которая будет на нашей стороне", - заключил спортсмен.

Мордасов, заразившийся коронавирусом в конце января, на протяжении длительного времени из-за положительного результата тестов на ковид вынужден был находиться в изоляции. Он прилетел в Пекин только 13 февраля и пропустил соревнования двоек. На протяжении всего сезона Мордасов был основным разгоняющим у Ростислава Гайтюкевича, вместе с которым выиграл бронзу чемпионата Европы.

Пилот Гайтюкевич вместе с разгоняющими Алексеем Лаптевым, Мордасовым и Павлом Травкиным в воскресенье занял седьмое место в состязаниях бобов-четверок.