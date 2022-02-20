Хоккеист Яковлев прокомментировал ход финального матча олимпийского турнира

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России нужно больше бросать по воротам в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Такое мнение в эфире Первого канала высказал защитник национальной команды Егор Яковлев.

"Все стандартно, мы помогаем нападающим, нападающие помогают нам. Забить нужно, побольше бросать, нагнетать, лезть туда, и все будет хорошо", - сказал Яковлев.

После двух периодов счет в матче 1:1.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.