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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Яковлев прокомментировал ход финального матча олимпийского турнира

После двух периодов счет в решающей игре 1:1

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России нужно больше бросать по воротам в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Такое мнение в эфире Первого канала высказал защитник национальной команды Егор Яковлев.

"Все стандартно, мы помогаем нападающим, нападающие помогают нам. Забить нужно, побольше бросать, нагнетать, лезть туда, и все будет хорошо", - сказал Яковлев.

После двух периодов счет в матче 1:1.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.

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