Лыжница Истомина назвала тяжелой трассу масс-старта на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ, 20 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Мария Истомина отметила сложный уровень трассы женского масс-старта на 30 км на Олимпиаде в Пекине. Об этом она рассказала журналистам.

"Трасса сама по себе очень тяжелая, на Олимпийских играх не может быть легкой трассы в принципе, потому что все-таки здесь разыгрываются медали, о которых каждый спортсмен мечтает", - сказала спортсменка.

По ее словам, прохождение трассы осложняли трудные погодные условия - сильный ветер и мороз.

Первое место в масс-старте заняла норвежская лыжница Тереза Йохауг. Второй стала американка Джессика Диггинс), третьей - финка Кертту Нисканен. Россиянка Татьяна Сорина заняла пятое место, Истомина - девятое, Анастасия Рыгалина - 17-е. Наталья Непряева сошла с дистанции на первом круге.