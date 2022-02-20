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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжница Истомина назвала тяжелой трассу масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Россиянка в воскресенье заняла восьмое место в масс-старте
Мария Истомина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мария Истомина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ, 20 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Мария Истомина отметила сложный уровень трассы женского масс-старта на 30 км на Олимпиаде в Пекине. Об этом она рассказала журналистам.

"Трасса сама по себе очень тяжелая, на Олимпийских играх не может быть легкой трассы в принципе, потому что все-таки здесь разыгрываются медали, о которых каждый спортсмен мечтает", - сказала спортсменка.

По ее словам, прохождение трассы осложняли трудные погодные условия - сильный ветер и мороз.

Первое место в масс-старте заняла норвежская лыжница Тереза Йохауг. Второй стала американка Джессика Диггинс), третьей - финка Кертту Нисканен. Россиянка Татьяна Сорина заняла пятое место, Истомина - девятое, Анастасия Рыгалина - 17-е. Наталья Непряева сошла с дистанции на первом круге.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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