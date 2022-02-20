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Олимпиада-2022 в Пекине

Российский хоккеист Яковлев вошел в символическую сборную олимпийского турнира

В воскресенье сборная России в финале уступила команде Финляндии со счетом 1:2

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной России Егор Яковлев включен в символическую сборную хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Также в состав символической команды лучших игроков турнира вошли вратарь сборной Словакии Патрик Рыбар, финский защитник Микко Лехтонен, форварды Юрай Слафковский (Словакия), Сакари Маннинен (Финляндия) и Лукас Вальмарк (Швеция).

Яковлеву 30 лет, на Олимпиаде в Пекине он провел шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. На предыдущих Играх он в составе российской команды стал олимпийским чемпионом.

В финале турнира в Пекине сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:2. Бронзовые медали завоевали словацкие хоккеисты, победившие в матче за третье место команду Швеции (4:0).

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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