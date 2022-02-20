Плющев: российские хоккеисты в финале Олимпиады показали лучшую игру на турнире

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Игра сборной России по хоккею в финале Олимпиады в Пекине против финнов стала лучшей для команды на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской сборной Владимир Плющев.

"Результат закономерен, финны выглядели увереннее, грамотнее на площадке, - сказал Плющев. - Ничего нового сборная Финляндии не продемонстрировала, но они сыграли в свою классическую игру, которая им приносит успех. Мы, к сожалению, зная это, не сумели найти противоядие, все заслуженно. Я считаю, что мы провели лучшую игру на турнире, по накалу, по отдаче, по желанию победить. Но, к сожалению, этого было маловато для победы на Олимпиаде".

В воскресенье россияне уступили финнами со счетом 1:2 в финале олимпийского турнира.

"Из своего опыта могу сказать, что быстрый гол - это не всегда хорошо, одних это мобилизует, других расслабляет. Тем более у нас не такой результативный был турнир, может быть, ожидали, что удастся сохранить счет, как в первых матчах. Когда финны сравняли, пошло немного в другую сторону, соперник стал создавать много острых моментов, мы пытались отвечать, но, к сожалению, все было вокруг ворот. Финны продемонстрировали грамотную игру", - добавил бывший главный тренер сборной России.

Команда Финляндии впервые выиграла олимпийский турнир. "Я не помню такого, чтобы финны втроем ложились под шайбу, как в этой игре, - отметил Плющев. - Проявили самоотверженность, чтобы ложиться под бросок Нестерова, зная, что у него мощный и прицельный удар. Я думаю, что они заслуженно победили".