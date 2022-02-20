Ткачев: российские хоккеисты не создали достаточно моментов для победы в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею не создали достаточное количество опасных моментов для победы над финнами в финальном матче олимпийского турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Владимир Ткачев.

"Любой наброс опасен. Мы не то что не доработали, но не создали достаточно моментов. Хорошая оборона выигрывает Олимпиаду", - сказал Ткачев.

Встреча завершилась победой финнов со счетом 2:1.

Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр.