Грицюк считает, что российские хоккеисты мало бросали в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты нанесли мало бросков по воротам команды Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Арсений Грицюк.

"Мало бросали, мало наседали, - сказал Грицюк. - Финны все рушили у нас в средней зоне, разрушали наши атаки".

Нападающий сборной России Михаил Григоренко также отметил, что команде не хватило бросков по воротам финнов. "Недостаточно бросали, надо было еще лезть на ворота. Все старались. Думаю, поначалу все шло по плану, но они нас перебросили", - добавил форвард.

В воскресенье сборная России проиграла команде Финляндии (1:2) и завоевала серебряные медали Олимпиады.