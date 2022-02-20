Михайлов считает, что российским хоккеистам не хватило мастерства в матче с финнами

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России проиграла команде Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за нехватки мастерства. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов.

"Результат неплохой, ближе к хорошему, - сказал Михайлов. - Серебряные медали - это тоже хорошо, но мы все ждали золота. Я уже говорил, что за серебряные медали мы будем хлопать им, а за золотые бы на руках носили. Команда боролась от начала и до конца, но были ошибки, которыми воспользовался противник".

"Считаю, что по самоотдаче вопросов нет! Вопрос только в реализации. У нас на площадке 12 нападающих, из них один забивает гол, у противника то же самое, но он забивает два. Значит, [у них] нападающие были более нацеленные, более целеустремленные. По желанию вопросов нет, а по завершению и обороне - есть; к вратарю у меня вопросов нет", - добавил собеседник агентства.

Сборная России в воскресенье потерпела поражение от команды Финляндии со счетом 1:2.

Вместе с тем двукратный олимпийский чемпион считает, что сборной России в финале на доставало не только реализации. "Не хватило мастерства, чтобы победить финскую команду. Если нападающие противника играют в атаке результативнее, чем мы, что я еще могу сказать", - резюмировал член правления ФХР.