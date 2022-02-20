Лещенко: Играм в Пекине не хватало олимпийской атмосферы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пекине прошли без соответствующей атмосферы. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

"Вчера смотрел марафон, [Александр] Большунов прекрасно проявил себя, он лидер нашей команды. Ему нужно отдать должное, именно такие ребята являются флагманами всего нашего спорта", - сказал Лещенко.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте (марафон). Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

"В целом на Олимпиаде выступили неплохо. Но мне Олимпиада не очень понравилась - этот скандал с [фигуристкой Камилой] Валиевой, было мало энергии, [Игры прошли] почти без зрителей, без куража, без атмосферы олимпийской, которая всегда привлекает, тяжело смотреть. Сейчас безумные нагрузки в спорте, наши спортсмены - герои настоящие", - добавил собеседник агентства.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первыми стали норвежцы (16-8-13), вторыми - немцы (12-10-5), третьими - китайцы (9-4-2). По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив норвежцам (37).