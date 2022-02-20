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Олимпиада-2022 в Пекине

Карнаухов считает, что удача в финале Олимпиады была на стороне финских хоккеистов

Финальный матч прошел в воскресенье
Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Команде Финляндии сопутствовала удача в финальном матче олимпийского хоккейного турнира против сборной России. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Павел Карнаухов.

"[Чувствую] опустошение, очень готовились, все решила одна шайба, - сказал Карнаухов. - Удача была на стороне финнов. Повезло - не повезло, кто-то больше хотел выиграть. Мы были близки к золоту".

В воскресенье российские хоккеисты проиграли команде Финляндии (1:2) и завоевали серебряные медали Олимпиады.

Соревновательная программа Олимпийских игр в Пекине завершена. 20 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады, начало - в 15:00 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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