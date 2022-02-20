Яковлев: сборная России по хоккею рано успокоилась после своего гола в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты рано успокоились после заброшенной шайбы в ворота финнов в финале Олимпиады в Пекине, что негативно отразилось на ходе игры. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Егор Яковлев.

"Тяжело выиграть финал с одним голом. После заброшенной шайбы рано успокоились, стали откидываться. Сегодня играли две примерно равные команды. Если посмотреть на то, какие были голы, то именно такие и важны в финале", - сказал Яковлев.

В воскресенье россияне со счетом 1:2 уступили команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира в Пекине.

По итогам Олимпиады Яковлев вошел в символическую сборную хоккейного турнира, также туда включены вратарь сборной Словакии Патрик Рыбар, финский защитник Микко Лехтонен, форварды Юрай Слафковский (Словакия), Сакари Маннинен (Финляндия) и Лукас Вальмарк (Швеция).

Яковлеву 30 лет, на Олимпиаде в Пекине он провел шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. На предыдущих Играх он в составе российской команды стал олимпийским чемпионом.