Федотов объяснил, почему не надел серебряную медаль Олимпиады после финала

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов не надел серебряную медаль Олимпийских игр, потому что тяжело воспринял поражение в финальном матче. Об этом Федотов рассказал журналистам.

"Медаль я не надел, потому что тяжело воспринимать поражение. Чуть позже я ее надену", - сказал Федотов.

Сборная России в финале Олимпиады со счетом 1:2 уступила финнам.

"В эпизоде с первым голом я не видел [момента броска], защитник связался с нападающим, шайба вылетела так, что я не ожидал, не смог сесть. Второй гол был после рикошета. Дорогого стоит тут сыграть, привезти команду к медалям. Мы были очень близко [к золоту], но не получилось, выложились не на все 200 процентов", - добавил вратарь сборной России.

Федотов защищал ворота сборной России во всех шести матчах олимпийского турнира.