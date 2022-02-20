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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: российские хоккеисты достойно играли в финале Олимпиады

В воскресенье сборная России со счетом 1:2 уступила команде Финляндии в решающем матче олимпийского турнира
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею показала высокую самоотдачу и достойно играла в финальном матче олимпийского турнира против сборной Финляндии. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Поздравляю сборную России по хоккею с завоеванием серебряных медалей на Играх в Пекине, - сказал Матыцин. - Вся страна болела за наших ребят, и мы очень надеялись, что они смогут защитить титул олимпийских чемпионов. К сожалению, победить не удалось, в финале российским хоккеистам противостоял очень сильный соперник - сборная Финляндии, не потерпевшая ни одного поражения на этом турнире. Финальный матч был напряженным, наши парни боролись до конца, проявили высокую самоотдачу, но уступили в одну шайбу".

"Несмотря на то, что все мы ждали первого места, хочу поблагодарить и поддержать российских хоккеистов и тренерский штаб Алексея Жамнова. Серебро - достойный результат. Желаю сборной успеха на чемпионате мира 2022 года", - добавил министр.

В воскресенье россияне со счетом 1:2 уступили команде Финляндии в финальном матче Олимпиады.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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