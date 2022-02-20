Тренер сборной России Сорин рассказал о возможных причинах снятия Непряевой с масс-старта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева снялась с масс-старта Олимпиады в Пекине из-за того, что она почувствовала, что не сможет бороться за медали в гонке. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер российской команды Егор Сорин.

"Это надо у нее в первую очередь спросить, я думаю, что здесь достаточно понятно - она почувствовала, что не может бороться за медали и решила поберечь силы на оставшиеся этапы Кубка мира, - сказал Сорин. - Когда она вывалилась из группы, которая претендовала на медали, поняла, что борьбы не получится, из-за этого, может быть, и сошла, со здоровьем вроде бы все нормально. Наталья сразу уехала, не дождавшись окончания гонки, никакой проблемы нет, она пробежала всю программу Олимпиады, сегодняшняя гонка не была профильной для нее, вышла на старт, чтобы проверить силы. Самое главное - восстановиться для Кубка мира, а там удержать лидерство общего зачета".

Россиянка Татьяна Сорина стала в масс-старте пятой. "Результаты относительно ожидаемыми были, все-таки надеялись, что будем бороться за тройку, - отметил Сорин. - Но результат для Татьяны сложился хорошо, были определенные дыхания по ходу гонки, но все равно смогла включиться в борьбу, немного не хватило. Есть определенное расстройство и печаль, но это тоже высокое место, тем более у Тани уже есть медаль, поэтому не так обидно".

В воскресенье норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Пекине. Непряева сошла с дистанции, отказавшись от продолжения борьбы на первом круге.

На Олимпиаде в Пекине Непряева завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. На Играх в Пхёнчхане российская лыжница стала бронзовым призером в эстафете.