Песонен: в финале российские хоккеисты не смогли оказать давления на финнов в нападении

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты не смогли оказать достаточного давления на команду Финляндии во время финального матча на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал нападающий финской сборной Харри Песонен.

"Мы во многих параметрах превзошли Россию, почти во всех аспектах игры, хотя выиграли только в один гол. Они не могли как следует оказывать на нас давление в нападении. Думаю, мы выигрывали по всей площадке", - сказал Песонен.

По словам спортсмена, он чувствует себя опустошенным после игры. "Может, чувство победы придет позднее. Я очень горд за команду, тренеров", - добавил Песонен.

Хоккеист добавил, что сборная Финляндии смогла психологически совладать с собой. "Тяжело выигрывать в любом спорте, и на Олимпиаде тоже. Это впервые для Финляндии", - сказал хоккеист.

Сборная России в финале олимпийского хоккейного турнира уступила со счетом 1:2 команде Финляндии. Сборная Финляндии по хоккею впервые в своей истории выиграла олимпийское золото.