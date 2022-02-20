Тренер Жамнов заявил, что заинтересован в продолжении работы со сборной России по хоккею

ПЕКИН, 20 февраля./ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заинтересован в продолжении работы с национальной командой после Олимпийских игр в Пекине. Об этом Жамнов сообщил журналистам.

"Да, у меня есть контракт с федерацией, он действует, - сказал Жамнов. - Для меня это тоже важно, я бы хотел продолжить работу с национальной сборной, представлять страну на чемпионате мира".

Сборная России в финале олимпийского турнира проиграла финнам со счетом 1:2.

Жамнову 51 год, он возглавляет сборную России с осени 2021 года. С 2018 года специалист был помощником главного тренера.