{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер Жамнов заявил, что заинтересован в продолжении работы со сборной России по хоккею

В воскресенье российская команда под руководством Жамнова завоевала серебряные медали Олимпийских игр
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля./ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заинтересован в продолжении работы с национальной командой после Олимпийских игр в Пекине. Об этом Жамнов сообщил журналистам.

"Да, у меня есть контракт с федерацией, он действует, - сказал Жамнов. - Для меня это тоже важно, я бы хотел продолжить работу с национальной сборной, представлять страну на чемпионате мира".

Сборная России в финале олимпийского турнира проиграла финнам со счетом 1:2.

Жамнову 51 год, он возглавляет сборную России с осени 2021 года. С 2018 года специалист был помощником главного тренера.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
Олимпиада-2022 в Пекине
Жамнов заявил, что сборная России по хоккею билась до конца на Олимпийских играх
Российская команда в воскресенье проиграла финнам в финале
Жамнов заявил, что сборная России по хоккею билась до конца на Олимпийских играх
Читать полностью