Жамнов: российским хоккеистам не хватило злости в атаке в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России не хватило злости в атакующих действиях в финальном матче олимпийского турнира с финнами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

"Это болезненный вопрос (о причинах поражения - прим. ТАСС) для нас всех. Сборная Финляндии - дисциплинированная команда, несколько лет играет по одной системе, очень дисциплинированно от обороны, на контратаках, - сказал Жамнов. - Взломать этот барьер не так просто, как кажется. В сегодняшнем матче немного не хватило злости в атаке".

Российские хоккеисты уступили в финале Олимпиады финнам со счетом 1:2.