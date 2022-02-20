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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: российским хоккеистам не хватило злости в атаке в финале Олимпиады

В воскресенье россияне проиграли со счетом 1:2 финнам

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России не хватило злости в атакующих действиях в финальном матче олимпийского турнира с финнами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

"Это болезненный вопрос (о причинах поражения - прим. ТАСС) для нас всех. Сборная Финляндии - дисциплинированная команда, несколько лет играет по одной системе, очень дисциплинированно от обороны, на контратаках, - сказал Жамнов. - Взломать этот барьер не так просто, как кажется. В сегодняшнем матче немного не хватило злости в атаке".

Российские хоккеисты уступили в финале Олимпиады финнам со счетом 1:2.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
Олимпиада-2022 в Пекине
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