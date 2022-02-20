Жамнов заявил, что сборная России по хоккею билась до конца на Олимпийских играх

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты до конца бились на олимпийском турнире, однако в финале у команды не до конца получилось реализовать задуманное. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Алексей Жамнов.

"Хочу поздравить сборную Финляндии с победой на Олимпийских играх. Команда хорошо провела этот турнир, поздравляю весь штаб и игроков. Что касается нас, то что-то, наверное, не получилось до конца, что хотели мы. В целом команда билась до конца, благодарен всем игрокам на этом турнире, не только тем, кто играл, но и запасным, которые помогали, были с нами всегда", - сказал Жамнов.

В воскресенье сборная России со счетом 1:2 уступила финнам в финальном матче олимпийского хоккейного турнира.