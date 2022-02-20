Фигурист Чен разочарован, что не сможет получить медаль за командный турнир на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине разочаровало американских спортсменов. Об этом журналистам рассказал американский фигурист Натан Чен, выигравший на Олимпийских играх в Пекине золотую медаль в одиночном катании и серебряную награду в командных соревнованиях.

"Олимпийские игры стали невероятным опытом, и поэтому решение суда не проводить церемонию награждения очень расстроило нас. Мы старались сделать все возможное, чтобы вместе разделить это достижение, это особенный момент, мне кажется, мы это заслужили. Конечно, я испытываю разочарование, как и мы все. Мы расстроены тем, что не сможем получить медали здесь", - сказал Чен.

В субботу CAS отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира. Спортсмены хотели добиться, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады.