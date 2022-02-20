Капитан сборной Финляндии Филппула отметил игру российских хоккеистов в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею показала сильную игру в финале олимпийского турнира в Пекине против финнов. Такое мнение журналистам высказал капитан финской команды Валттери Филппула.

"Соперники на турнире были многочисленные и сильные, побеждать было непросто, очень здорово, что мы сумели, надеялись на это весь турнир, были уверены в своих силах, - сказал Филппула. - Российская команда показала очень сильную игру, забила первой, но мы решили не менять подход к игре, играли 5 на 5 практически всю игру и здорово, что нам удалось дважды забить. Для меня большая честь быть капитаном этой команды. Вся страна сейчас очень счастлива".

"Это особое чувство - завоевать наконец золото, у нас очень опытная команда, многие бывали на Олимпиадах. Мне как капитану в этот раз было не так сложно, каждый выполнял свою задачу. Что касается постоянных побед над сборной России, то причина одна. Отличных команд много, и на этом турнире мы здорово играли в защите, для нас именно этот стиль является выигрышным. Опять же различий между командами не так много по силе, российская команда опытная, прекрасная техника, скорость, великолепные вратари", - добавил капитан сборной Финляндии.

Филппула отметил вклад главного тренера сборной Финляндии Юкко Ялонена в победу на Олимпиаде. "Именно он создал ту систему игры, которая приводит нас к победам. У него гигантский опыт, и весь турнир мы верили, что такой подход к игре верен. Не опускали руки", - заключил он.

В воскресенье финны обыграли россиян со счетом 2:1 и впервые завоевали золотые медали Олимпиады.