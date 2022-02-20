Ялонен: финские хоккеисты чувствовали, что играют против очень сильной команды в финале

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии в финальном матче Олимпиады против россиян каждую минуту чувствовали, что играют против очень сильной команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер финской команды Юкка Ялонен.

"Большая честь - завоевать золото. Здорово, что именно на Олимпиаде нам довелось выйти на такой уровень и эту медаль завоевать, мы очень этим гордимся. Очень довольны своей игрой, играли против очень сильной команды и чувствовали это практически каждую минуту. Возможностей забить было немного, команда соперника прекрасно себя показала, считаю, наша победа заслуженная", - сказал Ялонен.

"Не чувствую себя национальным героем, чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и здорово, что мне удалось сказать свое слово в истории финского хоккея с прекрасной командой. Я слышал пару минут назад, что наш президент знает, что мы выиграли, и, может быть, мы с ним увидимся", - добавил он.

В воскресенье сборная Финляндии обыграла россиян со счетом 2:1. Финны впервые выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде.