Хоккеист Войнов не видит смысла сравнивать финалы Олимпиад в Пекине и Пхёнчхане

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Финальные матчи хоккейных турниров на Олимпиадах в Пхёнчхане и Пекине были разными, поэтому сравнивать их нет смысла. Об том ТАСС рассказал защитник российской сборной Вячеслав Войнов.

"Нет никаких эмоций, опустошенность, пусто внутри. С тем финалом в 2018 году не вижу смысла сравнивать, разные турниры, разные команды. Все абсолютно другое", - сказал Войнов.

Сборная России в финале олимпийского турнира проиграла финнам со счетом 1:2.

В решающем матче на Олимпиаде 2018 года сборная России со счетом 4:3 в овертайме победила команду Германии.