Третьяк заявил, что в работе тренерского штаба на Олимпиаде были ошибки и недочеты

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работа тренерского штаба сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым на Олимпийских играх в Пекине вызывает вопросы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Безусловно, Федерация хоккея России делала и продолжает делать большую работу, нацеленную на международные успехи, - сказал Третьяк. - В нашей системе игроки развиваются, набираются опыта игры на уровне сборных, получают всю необходимую подготовку для выступлений на самых сложных мировых турнирах. ФХР работает хорошо. Две последние Олимпиады - золото и серебро, это лучше, чем у любой другой страны мира. Например, канадцы на тех же двух Олимпиадах получили лишь одну бронзу, в 2018-м, а шведы вообще остались без медалей на обоих турнирах".

В воскресенье сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:2 и завоевала серебряные медали Олимпиады.

"К работе тренерского штаба сборной России есть вопросы. Были безусловные ошибки и недочеты. Поэтому и результат только серебряный, хотя потенциал российского хоккея - всегда чемпионский, всегда золотой", - добавил президент ФХР.

Соревновательная программа Олимпийских игр в Пекине завершена. 20 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады, начало - в 15:00 мск.