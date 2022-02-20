Ковальчук сообщил, что будет просить премировать запасных хоккеистов по итогам Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Штаб сборной России по хоккею будет просить премировать запасных игроков команды за серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

"Будем ходатайствовать, чтобы по итогам Олимпиады премировали и тех игроков, кто был запасным", - сказал Ковальчук.

В финале олимпийского турнира сборная России со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии.

В числе запасных игроков в Пекине находились Кирилл Марченко, Артем Анисимов, Дмитрий Шугаев, Шакир Мухамадуллин, Александр Кадейкин. Они не были включены в заявку на турнир.

Перед началом Олимпиады правительство РФ приняло решение выплатить серебряным медалистам вознаграждение в размере 2,5 млн рублей.