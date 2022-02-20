Ковальчук заявил, что готов продолжить работу в сборной России вместе с Жамновым

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук доволен сотрудничеством с тренерским штабом национальной команды и готов продолжать работать вместе с главным тренером Алексеем Жамновым. Об этом он рассказал журналистам.

"У меня контракт заканчивается, я думаю, мы это позже решим, - сказал Ковальчук. - Но с Алексеем Юрьевичем [Жамновым] я готов идти куда угодно, здорово было с ним работать. Он проявил себя профессионалом, мужиком, лидером, как он вел себя с вами [журналистами], с ребятами, это дорогого стоит".

Сборная России в финале Олимпиады в Пекине проиграла команде Финляндии со счетом 1:2.