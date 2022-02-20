Жамнов надеется, что в игре сборной России по хоккею со временем появится зрелищность

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов надеется, что в игре его команды со временем появится зрелищность. Об этом он рассказал журналистам.

"Хоккей был упрощен, и надо было просто работать. Конечно, мы хотели, чтобы у нас и в атаке было побольше голов, и в большинстве больше забивать, но сложилось так, как сложилось. Искать в этом причину я не вижу смысла, мы все проанализируем, и будет понятна картина", - сказал Жамнов.

"Конечно, со временем зрелищность придет. Может, [капитану сборной России Вадиму] Шипачеву помешало, что игра была совсем другая, не было столько пространства, времени на принятие решения. Вадим был капитаном как в раздевалке, так и на лавке. Да, у него не сложилось, но была команда, и переходить на личности я не буду никогда", - отметил главный тренер сборной.

Жамнов рассказал об уровне хоккея на прошедшей Олимпиаде. "Здесь больше борьбы, больше надо выигрывать нейтральные шайбы, из всех нюансов и складывается победа. Когда мы могли видеть, чтобы сборная Дании на равных со всеми билась, сборная Словакии? Хоккей выравнивается, нет проходных матчей, игра становится быстрее, агрессивнее", - подчеркнул он.

Российские хоккеисты в финале олимпийского турнира в Пекине уступили сборной Финляндии со счетом 1:2.