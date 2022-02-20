Мацуев остался разочарован игрой российских хоккеистов на Олимпиаде

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игра сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине оставила разочаровывающее впечатление. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России Денис Мацуев.

"Я прекрасно помню, как на Олимпиаде в Калгари, когда мы выносили канадцев 5:0, а шведов - 7:1, последний, ничего не значащий матч, мы проиграли команде Финляндии. К тому моменту мы уже были олимпийскими чемпионами, тогда не было плей-офф. Советский болельщик привык к победам, но тем не менее эта игра запала мне, запомнилась мне тем, что как это возможно - проиграть команде Финляндии. Команду того периода мы выносили если не с двузначным счетом, то с разгромным точно", - сказал Мацуев.

"Это было начало той эпохи финнов, которые сейчас наконец-то выиграли Олимпийские игры. Поколение Яри Курри уходило, но приходили Теему Селянне, Микко и Саку Койву. Они не стали олимпийскими чемпионами, но были призерами. Это поколение говорит о том, что мы им проигрываем - проигрываем много в решающих матчах, взять хоть четвертьфинал сочинской Олимпиады, это было так обидно", - продолжил собеседник агентства.

После воскресного поражения народный артист России отметил, что проигрывать всегда обидно. "Сама игра сборной в целом на Олимпиаде разочаровала. Какие бы не были объяснения, россияне ждут "Красной машины" - у нас великие традиции, великая школа, которая всегда основывалась на комбинационном хоккее, а не на оборонительном, на игре на вынос", - отметил он.

"Конечно, трудно было смотреть матчи, хотя я понимаю, что тактика есть тактика, - признал Мацуев. - Серебро - это тоже очень здорово, но, если отходить от игры, я никогда не смирюсь, что такие тактические схемы - это наше будущее. Мы всегда будем ждать комбинационного хоккея, мы всегда, в отличие от канадцев, славились этим. Сейчас они играют в более комбинационный хоккей, чем мы - вот в чем парадокс".

"Поражение по всем статьям"

"Финнам мы проиграли по всем статьям - они нас перекидали, перебегали и тактически переиграли. Если бы не Иван Федотов (вратарь сборной России - прим. ТАСС), может, счет был бы больше. Привкус досады есть", - резюмировал Мацуев.

В воскресенье россияне проиграли финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады.

Сборные России и Финляндии на Олимпиадах встречались восемь раз. Финны одержали шестую победу. Российские хоккеисты на олимпийских турнирах не обыгрываю команду Финляндии с 1998 года. С тех пор финны одержали четыре победы подряд.

Сборная России в третий раз играла в финале Олимпиады. В 1998 году россияне проиграли чехам (0:1), а в 2018 году победили немцев (4:3 в овертайме). Также российская сборная завоевала бронзовые награды Олимпиады 2002 года. Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпиады, на счету финнов также две серебряные и четыре бронзовые награды.