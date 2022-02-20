Ковальчук считает, что серебро Олимпиады станет стимулом для российских хоккеистов

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в непростых условиях выиграли серебро Олимпийских игр в Пекине, этот опыт поможет им в будущем. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

"Чувства смешанные, конечно, хотелось выиграть. Хочется сказать огромное спасибо всем ребятам, потому что условия подготовки были непростыми - кто-то заболел, кто-то приехал раньше, кто-то позже. Но они все делали по совести - трудились, ложились под шайбу", - сказал Ковальчук.

"Серебро я не люблю, но это начало чего-то большого, пацаны будут понимать, какие требования к сборной. Они видят изменения, что к ним относятся как к профессионалам. Ни к одному человеку претензий нет", - добавил он.

В воскресенье российские хоккеисты уступили в финале Олимпиады финнам со счетом 1:2.