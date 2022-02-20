Когда не катит. Сборная России по бобслею и скелетону осталась без олимпийских медалей

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по бобслею и скелетону впервые за 20 лет будет вынуждена вернуться с Олимпиады без медалей. Последний раз отечественные представители этих видов спорта не могли завоевать наград на Играх 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити.

В олимпийском турнире по бобслею и скелетону, который проходил в Пекине, было разыграно шесть комплектов наград - в мужском и женском скелетоне, в женском монобобе, мужских и женских бобах-двойках, а также мужских бобах-четверках. Первое место в неофициальном медальном зачете заняла команда Германии, выигравшая пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награду, вторыми стали представители США (1-1-1), третьими - австралийцы (0-1-0).

Из россиян ближе всех к наградам Пекина-2022 подобрался олимпийский чемпион 2014 года скелетонист Александр Третьяков, который был вынужден пропустить предыдущие Игры в Южной Корее из-за отсутствия приглашения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). В столице Китая лидер мужской сборной по скелетону занял четвертое место. В общении с журналистами, которое состоялось сразу после соревнований, Третьяков попросил прощения у всех своих болельщиков и выразил решимость взять реванш за пекинскую неудачу на Олимпиаде 2026 года в Италии.

Первоначально на Игры в Китае вместе с Третьяковым должны были поехать серебряный призер Олимпиады-2018 Никита Трегубов, который на предолимпийских тестовых стартах в октябре показал на пекинской трассе лучший результат среди россиян, а также Владислав Семенов. Однако из-за заражения коронавирусом незадолго до отлета оба этих спортсмена вынуждены были остаться дома, а вместо них в Пекин отправились победитель юниорского чемпионата мира Евгений Рукосуев, занявший в итоге высокое для дебютанта шестое место, а также Даниил Романов, финишировавший 23-м.

Российские болельщики были вправе ждать олимпийских медалей после окончания турнира по женскому скелетону. Лидер национальной команды Елена Никитина в начале сезона выиграла два подряд этапа Кубка мира, а перед этим была третьей на тестовых соревнованиях в Китае. Лучших результатов в своей карьере добилась в этом сезоне и Юлия Канакина, завоевавшая в Сигулде серебро этапа Кубка мира, а в Альтенберге - бронзу. Определенные надежды тренеры связывали с молодой Алиной Тарарыченковой, которая год назад на чемпионате мира финишировала четвертой.

Однако медальным надеждам отечественных болельщиков было не суждено сбыться и в женских олимпийских соревнованиях. Никитина стала в итоге 16-й, Канакина - 11-й, Тарарыченкова - 15-й. Лидер женской команды Никитина, выигравшая бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, после окончания пекинского старта в беседе с журналистами едва сдерживала слезы от глубочайшего разочарования. Свою неудачу она связала с очень сложным, по ее мнению, микроклиматом внутри сборной команды и непониманием со стороны личного тренера Дениса Алимова. Сам Алимов, в свою очередь, заявил ТАСС, что его спортсменка стала жертвой не до конца понятных ему околоспортивных игр.

Нужна техника

В бобслее российские болельщики все свои надежды связывали в основном с 27-летним пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, который в этом сезоне выиграл две бронзовые медали чемпионата Европы, этап Кубка мира в латвийской Сигулде и трижды занимал третьи места на этапах в Альтенберге. Спортсмен, ставший третьим в соревнованиях двоек на октябрьских тестовых стартах в Китае, 1 февраля вернулся в эту страну в статусе одного из основных претендентов на олимпийские медали.

В соревнованиях бобов-двоек Гайтюкевич и разгоняющий Алексей Лаптев после первых двух заездов шли третьими, однако во второй день не сумели столь же успешно проехать по трассе и финишировали в итоге восьмыми. В четверках квартет Гайтюкевича после первого заезда находился в шаге от тройки лидеров, однако в итоге занял только седьмое место, несмотря на то, все четыре попытки проехал без больших помарок.

"В Пекине мы сделали маленький шажок назад, это произошло и потому, что нельзя добиваться хорошего результата только за счет силы спортсменов и работы тренеров, - сказал Гайтюкевич журналистам. - У нас технический вид спорта, в российский бобслей нужно подтягивать как можно больше спонсоров, нужно вкладываться в технику. Посмотрите на тех же немцев, которые, не имея быстрого стартового разгона, все равно выкатывают в призы. Это очень сильно давит на нас, ведь мы превосходим соперников на старте, иногда и в пилотировании, а они за счет техники выкатывают и обыгрывают нас".

Лидеру сборной России по бобслею в двойках пришлось выступать без своего основного разгоняющего Михаила Мордасова, который не смог вовремя вылететь в Пекин по причине заражения коронавирусом.

Другой российский пилот, Максим Андрианов, вынужден был выступать на Олимпиаде с травмой ноги, которую он получил во время одной из заключительных тренировок. Спортсмен сделал ставку на четверку, в которой в итоге занял только восьмое место.

"В принципе, я недоволен, мы могли реально биться за тройку, - сказал Андрианов журналистам. - К сожалению, не привезли мой полноценный экипаж, не в обиду тем ребятам, с которыми я здесь выступал. Из-за этого, естественно, немного не сложилось все". Разгоняющие Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев, выступавшие с Андриановым на протяжении всего сезона, не смогли вылететь на Олимпиаду из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Их заменили Алексей Зайцев и Владислав Жаровцев.

У женщин без чудес

В женском бобслее чудес не произошло, борьбу за медали ожидаемо вели немецкие, американские и канадские экипажи. Надежда Сергеева в монобобе заняла десятое место, в соревновании экипажей бобов-двоек вместе с разгоняющей Юлией Беломестных - девятое. Другой российский экипаж в составе Анастасии Макаровой и Елены Мамедовой показал 19-й результат.

"Я все равно оцениваю наше выступление на "отлично" с учетом того эмоционального фона, в котором мы находились, - сказала Сергеева ТАСС. - Когда нет никакой поддержки, а при первой же оплошности тебя пытаются списать. Но чтобы результаты были лучше, надо работать по-другому, наверно. Даже если бы все четыре заезда мы проехали здесь без ошибок, то все равно боролись бы максимум за шестое место".

"Посмотрите на немок. Я бы все понимала, если бы у них были гладкие проезды. Но их техника позволяет нивелировать такие грубые ошибки, которые нас точно бы остановили", - добавила спортсменка.

Завершит олимпийский сезон чемпионат России по бобслею и скелетону, который пройдет на олимпийской трассе в Сочи с 1 по 10 апреля.