Гусев: игра в финале Олимпиады могла пойти по-другому, если бы не пропущенный второй гол

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Ход финального матча Олимпийских игр между сборными России и Финляндии по хоккею мог пойти по-другому, если бы не пропущенный второй гол. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Никита Гусев.

"Если бы не пропустили в начале третьего периода гол, то игра бы по-другому пошла. До последнего была надежда, что сравняем счет, но получилось так, как получилось. Для меня важно то, чтобы команда выиграла, я могу вообще никогда не забывать, если это нужно", - сказал Гусев.

Капитан команды Вадим Шипачев отметил, что еще не осознал, что выиграл серебро Олимпиады. "Пока эмоций нет, все придет. Осознаем, что второе место - это хорошо. У нас хорошая команда была, мы были дружны, но нам не хватило последнего шага", - подчеркнул он.

Россияне уступили в финале Олимпиады финнам со счетом 1:2, пропустив решающий гол в начале заключительного периода.