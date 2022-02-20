Грицюк отметил, что тренер "Авангарда" Хартли помог ему раскрыться как хоккеисту

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Главный тренер омского клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" Боб Хартли помог нападающему сборной России Арсению Грицюку раскрыться как игроку. Такое мнение журналистам высказал Грицюк.

"Он [Хартли] очень много мне дал в этом году, и в первую очередь, это игровое время. Мы с ним на связи, у меня больше уважение, что он раскрыл меня как хоккеиста", - сказал Грицюк.

Контракт форварда с омским клубом закончится в апреле 2023 года. "У меня целый год контракта, будем говорить после сезона. Безумно рад, что такой продуктивный год, бог пересмотрел мнение на счет меня. Есть чувство, что ты нужен команде, это намного важнее, чем любое чувство", - добавил хоккеист.

В составе сборной России Грицюк стал серебряным призером Олимпиады в Пекине, а в составе "Авангарда" - обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21.