Покка отметил роль тренерского штаба и сплоченной команды в успехах финского хоккея

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сплоченность команды и хороший тренерский штаб сборной являются причиной успешного выступления финских хоккеистов на международных турнирах в последние несколько лет. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Финляндии Вилле Покка.

"В ситуации с голом было хорошо, что создали такую помеху вратарю. Особого секрета в том, что мы успешно играем в последние несколько лет, нет, поскольку мы играем командой, все вместе и у нас хороший тренерский штаб", - сказал Покка.

Победу финской сборной прокомментировал также нападающий Марко Анттила. "После двух периодов мы говорили о том, что нужно создавать больше трафика перед воротами. Для меня матч с россиянами по степени важности равнозначен играм со шведами, это большой вызов для меня, и это мне нравится", - отметил Анттила.

Финские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли россиян со счетом 2:1, Покка отличился заброшенной шайбой. В 2019 году сборная Финляндии стала чемпионом мира, а в 2021 году - вице-чемпионом мирового первенства.